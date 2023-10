Rock in Rio ou The Town poderão ter sertanejos e K-pop em 2024

O Rock in Rio e ou o The Town poderão ter em na programação artistas sertanejos e do K-pop. As informações vieram por meio do criador dos eventos, Roberto Medina. Luan Santana foi convidado para assistir aos shows do The Town e pode ser o primeiro sertanejo a se apresentar em um dos eventos. Confira os detalhes.

Os fãs das músicas sertanejas e os fãs de K-pop brasileiros poderão prestigiar os artistas favoritos no Rock in Rio e The Town. O criador dos eventos, Roberto Medina quer ampliar os públicos. Em entrevista a Folha, ele disse que Luan Santana é sertanejo, mas também é pop. Em outro momento ele também afirmou que sondou alguns grupos de K-pop, mas não conseguiu acordar nada para este ano, no entanto, há possibilidades de trazer algum grupo sul-coreano em 2024, para o The Town, pois eles teriam mais público em São Paulo (SP).