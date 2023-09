Paraenses curtem primeira experiência no Festival The Town

Os brasileiros amam festivais que unem música, diversidade e diversão. O “The Town” estreou no último sábado (02/09), em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. De lá para cá, o festival receberá mais de 40 atrações nacionais e internacionais como Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Cabelinho, MC Hariel e muitos outros. Com previsão para receber cerca de 500 mil pessoas, o evento já fez história na vida de alguns paraenses que foram prestigiar o mega evento.

O social media Felipe Morais afirmou que sua experiência no primeiro final de do evento semana foi incrível. “A estrutura do evento é simplesmente deslumbrante, com palcos bem montados e uma atmosfera vibrante. O que mais me surpreendeu foi a pontualidade dos shows: todos começaram exatamente no horário previsto”, declarou o paraense. Felipe destacou ainda que havia uma grande variedade de opções de lazer e entretenimento. “Desde a diversidade de comidas com preços acessíveis, o que é raro em festivais, até áreas de descanso confortáveis, havia sempre algo para fazer e explorar”, ressaltou.

Dentro do festival, o palco “Skyline” é inspirado nos grandes prédios da cidade paulista, é o palco principal do evento. Já o “The One” contará com grandes artistas e uma cenografia inspirada nos museus de arte de São Paulo. O palco “New Dance Order” estará dedicado à música de pista, passando pelos gêneros house, techno, trance, bass e trap. Tão especial quanto os outros palcos, The Town também conta com a São Paulo Square, espaço inspirado na região em que a cidade foi fundada. Ali se reunirão alguns dos seus principais ícones históricos da arquitetura da cidade.

VEJA MAIS

Outro fã de festivais que marcou presença no evento foi o educador físico Antônio Maciel, que curtiu o primeiro final de semana com sua namorada Eloah Brito. “O festival em si estava maravilhoso, estrutura, palcos e os artistas assim como os shows foram incríveis. Sofremos um pouco com as filas, mas relevamos por ser o primeiro dia do evento e esperamos que com a experiência melhorem porque ainda tem muitas atrações bacanas pela frente”, celebrou o paraense.

O fenômeno do evento: Bruno Mars

Bruno Mars tomou conta do The Town na segunda noite do festival. O cantor, que recebeu o maior salário já pago por Roberto Medina a um artista, fez um show completo com dança, hits de sucesso e produção completa. O artista voltará aos palcos brasileiros no domingo, 10, encerrando a primeira edição do festival.

Fernanda Alves, estudante de administração e fã de carteirinha de Mars, está extasiada com a apresentação do ídolo. “É o melhor do mundo! Uma energia única o que ele fez no palco, tenho certeza que todos nós, fãs, brasileiros ou não, nunca vamos esquecer o que vivemos aqui com o Bruno Mars, um gênio, um verdadeiro artista”, afirmou.

Expectativas para o segundo final de semana do Festival

The Town é um festival de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina, o mesmo criador do Rock in Rio, e já é reconhecido como um dos maiores festivais musicais do Brasil. Para o segundo e último final de semana do festival, o público poderá acompanhar nomes como Maroon 5 e The Chainsmokers. No sábado, 9, as principais atrações são Foo Fighters e Yeah Yeah Yeahs. E no domingo, 10, E.R., Kim Petras e Iza, e a volta aos palcos de Bruno Mars. Nos primeiros dois dias, o evento recebeu cerca de 200 mil pessoas, segundo a organização.

O jornalista paraense Christian Emanuel participa pela primeira vez de um festival como esse. “A expectativa é das melhores porque reúne dezenas de artistas nacionais e internacionais em um só lugar, com toda a infraestrutura montada pela produção do evento que a gente sabe que é uma das melhores do mundo, pelo sucesso do Rock in Rio”, destacou.

O jornalista ressaltou ainda que os palcos e os cenários montados no autódromo de Interlagos já mostram a grandiosidade do festival. “Tenho certeza que esse último final de semana será um sucesso. Será uma grande emoção ver tudo isso de perto e acompanhar também o trabalho da grande imprensa cobrindo esse evento. É uma experiência única. Um aprendizado também”, concluiu.