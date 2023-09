Bruno Mars toca 'Evidências' de Chitãozinho e Xororó durante show no The Town; vídeo

Bruno Mars agitou o público do The Town na noite deste domingo (3) com um espetáculo cheio de hits e um toque especial de brasilidade. Durante o show, o tecladista da banda tocou o instrumental da icônica canção "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, e fez a plateia cantar a música em coro.

Os sertanejos não demoraram a reagir ao gesto do cantor nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, eles compartilharam o vídeo desse momento e reagiram com emojis de corações. "Ficou lindo demais", escreveu a dupla.

VEJA MAIS

Além de surpreender com "Evidências", Bruno se aventurou a falar algumas palavras em português durante a apresentação. Além de repetir o apelido carinhoso de "Bruninho" diversas vezes, ele encenou um telefonema no palco e disse "eu quero você gatinha".

Em outro momento, durante a aclamação do público, o cantor revelou, em português, que é tímido. Ele também cantou "It Will Rain" a pedido dos fãs brasileiros e incluiu "Talking to the Moon" na setlist, já que a música fez o maior sucesso somente no Brasil.

Após ser o show mais comentado do primeiro final de semana do festival, os fãs agora esperam pela próxima apresentação de Bruno Mars no The Town, no dia 10 de setembro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)