O cantor e compositor Post Malone cantou no palco do festival The Town, no último sábado, 2, e um fã brasileiro roubou a cena. O jovem utilizou uma faixa para pedir para tocar e cantar com o artista. O rapaz, Daniel Figueiredo, é irmão de João Figueiredo e cunhado de Sasha Meneguel, filha de Xuxa.

