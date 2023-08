Post Malone presenteia fã com sua guitarra de US$ 5 mil após o show; vídeo

Um incrível gesto de generosidade do rapper Post Malone emocionou o público que estava em seu show na última terça-feira (1) em Tampa Bay, na Flórida. Após a apresentação, o artista presenteou uma fã com sua guitarra favorita, avaliada em US$ 5 mil. A sortuda foi uma garotinha de 11 anos chamada Winter, que prometeu que vai cuidar do presente.

Antes de entregar, Post Malone fez questão de autografar a guitarra. "Você precisa me prometer que vai cuidar dela, ok? Jura de mindinho?", perguntou o cantor selando a promessa com Winter que, apesar de não saber tocar o instrumento no momento, prometeu a Malone que trataria a guitarra com todo o respeito que ela merece.

A fã disse que pretende guardar o presente em uma caixa especial e pendurar com muito orgulho em seu quarto. Além disso, ela também prometeu jamais vender a guitarra.

Essa não é a primeira vez que ele presenteia fãs após o show. Segundo a família de Winter, que havia ido a quatros shows anteriores de Post Malone, eles já viram o músico dar guitarras destruídas. Dessa vez, a ocasião foi especial, já que a jovem recebeu o objeto intacto.

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)