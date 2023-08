Mulher pinta a casa inteira de azul e viraliza nas redes sociais; vídeo

Já imaginou se todos os itens da sua casa fossem azul? A paixão pela cor foi o que levou a mãe da maquiadora Jamily Alves a dar um jeitinho para que a casa ganhasse um "novo visual". O resultado viralizou nas redes sociais. Através do TikTok, ela compartilhou com os seguidores o registro da reação que teve ao ver o "toque" especial a mãe havia dado à decoração, que não livrou nem mesmo os eletrodomésticos e até as plantas da casa, pintados de um tom vibrante de azul.

Com a câmera do celular ligada, a maquiadora se divertiu mostrando cada detalhe da transformação. Liquidificador, fogão, geladeira, filtro de água, mesa, cadeiras, violão e pequenos objetos, todos da mesma cor, batizada de "azul mainha". Nem mesmo as flores escaparam da intervenção artística.

"Mainha pintou tudo de azul, minha gente. A cozinha todinha. Ó o liquidificador... E ele está pegando ainda, viu? Foi a casa toda", disse Jamily, sem acreditar na audácia e criatividade da mãe. O vídeo rapidamente se tornou um sucesso e já atingiu mais de um milhão de visualizações.

Nos comentários, os internautas levantaram muitos questionamentos, especialmente sobre a motivação da artista. Em outro vídeo, Jamily chama a mãe para responder e pergunta: "O que a senhora tem a dizer sobre a sua decoração? Explica pro pessoal".

"A paz! Eu quero paz e o azul é paz... Ou é branco?", respondeu a mulher, levando a filha às gargalhadas.

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)