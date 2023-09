Com mais de 40 atrações nacionais e internacionais, The Town inicia neste sábado em São Paulo

Para os amantes de um bom festival, o “The Town” estreia neste sábado, 2, e, São Paulo. No Autódromo de Interlagos, o festival vai receber mais de 40 atrações nacionais e internacionais como Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Cabelinho, MC Hariel e muitos outros. Com previsão para receber cerca de 500 mil pessoas, o festival contará com seis palcos.

O palco Skyline é inspirado nos grandes prédios da cidade paulista e é nele que artistas do mundo inteiro irão compor as quatro atrações do dia. O palco The One, será onde a música vai além da música. Com grandes artistas e uma cenografia de tirar o fôlego, inspirada nos museus de arte de São Paulo, os mais de 30 telões de LED que compõe o palco se transformarão em uma verdadeira experiência imersiva, prometendo um show à parte e entregando uma incrível experiência para o público. O palco também vai promover grandes encontros, dar luz a artistas de renome e provocar debates e reflexões.

Já o palco “New Dance Order” estará dedicado à música de pista, passando pelos gêneros house, techno, trance, bass e trap. Tão especial quanto os outros palcos, The Town também conta com a São Paulo Square, espaço inspirado na região em que a cidade foi fundada. Ali se reunirão alguns dos seus principais ícones históricos da arquitetura da cidade. Vale destacar ainda que o festival terá antigos galpões das fábricas para o palco Factory. O espaço terá o mood da cultura urbana com performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap. Além de brinquedos gigantes e radicais estarão presentes na Cidade da Música.

The Town é um festival de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina, o mesmo criador do Rock in Rio, pela primeira vez em 2023. Já é reconhecido como um dos maiores festivais musicais do Brasil.

Line-up/ palco skiline (principal)

02/09

Post Malone

Demi Lovato

Iggy Azalea

Primário: MC Hariel, MC Ryan SP e MC Cabelinho

03/09

Bruno Mars

Bebe Rexha

Alok

Luísa Sonza

07/09

Maroon 5

The Chainsmokers

Joss Stone

Ludmilla

09/09

Foo Fighters

Yeah yeah yeahs

Garbage

Pitty

10/09

Bruno Mars

H.e.r.

Kim Petras

Iza

