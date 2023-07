Festival The Town terá venda extraordinária de ingressos; entenda

Na próxima quinta-feira (27), a partir das 12 horas, o The Town abrirá a venda extraordinária de ingressos para o festival que acontecerá em setembro, em São Paulo. Este será o último lote de ingressos, disponibilizados para todos os cinco dias de evento, incluindo 03, 09 e 10, que estavam esgotados.

Os ingressos correspondem aos tickets remanescentes da venda de abril, comprados por cartão de crédito e tiveram o valor estornado por algum motivo ou foram cancelados. Além disso, os valores também permanecerão os mesmos, custando R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia-entrada, sem taxas adicionais do site Ticketmaster.

Como comprar o ingresso do The Town?

No site oficial, clique na aba "ingressos"; Escolha o (s) dia (s) de sua preferência, podendo ser até 4 ingressos por dia de evento por CPF, e, no máximo, 1 meia entrada por CPF, por dia (deve inserir o documento no próprio site para comprovar a condição de estudante); Insira seus dados, os números do cartão de crédito ou pix, e escolha o parcelamento que preferir, com opção de até seis vezes sem juros; Clique em "confirmar" e conclua sua compra; Fique atento ao e-mail cadastrado para receber o passo a passo do download e transferência de forma gradual.

Quem vai cantar no The Town?

2 de setembro

Post Malone, Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Cabelinho, MC Hariel, MC Ryan SP, Racionais MCs & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo & Planet Hemp, Orochi & Azzy, Tasha e Tracie & Karol Conka, Teto, Caio Luccas, Kayblack, Urias, Esperanza Spalding, Hermeto Pascoal, São Paulo Big Band, Alma Thomas, Batekoo Aka Freshprincedabahia X Jujuzl X Kiara X Mirands, Tropkillaz “10 Anos”, Osgemeos, “Uma Experiência”, Deekapz X Vhoor Klean Vs Klap, Forro Red Light e o Baile Encanado (Com Mestre Nico, Ella Voa E Furmiga Dub).

3 de setembro

Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok, Luisa Sonza, Seu Jorge, Leon Bridges, Ney Matogrosso, Matuê convida O Nordeste, Luccas Carlos, Wiu, Veigh, Lia Clark, Esperanza Spalding, Jonathan Ferr, São Paulo Big Band, Annalu, Kynnie, Carlos capslock showcase aka Belisa x Stroka x Tessuto, Ellen Allien x Badsista, Paul Kalkbrenner Live, Vitalic, Noporn Live, Carlos Do Complexo vs RHR Live.

7 de setembro

Maroon 5, The Chainsmokers, Liam Payne, Ludmilla, Ne-Yo, Masego, Angelique Kidjo, Maria Rita, Marvvilla, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari, Stanley Jordan, Ivan Lins, São Paulo Big Band, Paula Lima, Gop Tun vs 28room vs Diogo Strausz Live feat Julia Mestre, Shermanology, Kerri Chandler Live, Natasha Diggs Live Horn, L_cio Plants Live, Afterclapp x Shigara x Xaxim.

9 de setembro

Foo Fighters, Queens Of Stone Age, Garbage, Pitty, Wet Leg, Barão Vermelho convida Samuel Rosa, Detonautas, Terno Rei convida Fernanda Takai e Mahmundi, MC Don Juan, Yunk Vino, Mc Dricka, Grag Queen, Stanley Jordan, Hamilton de Holanda, São Paulo Big Band Vanessa Moreno, Ana Cañas, Mamba Negra Showcase feat Cashu + Paulete Lindacelva Valentina Luz, Badsista, Malka, Venus aka Gueto Elegance feat Marina Lima, Inner City Live bonus set Kevin Saunderson, Renato Cohen Live, Aerea Live, Kenya20hz apresenta Chaos Sonora.

10 de setembro

Bruno Mars, H.E.R., Kim Petras, Iza, Jão, Gloria Groove, Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro, Marina Sena canta Gal Costa, Xênia França, Tassia Reis, Cynthia Luz, N.I.N.A, Richard Bona, Banda Mantiqueira, Mônica Salmaso, SÃo Paulo Big Band, Luciana Melo, Jesuton, ODDJs aka Davis X Vermelho X Zopelar, Darren Emerson X Gui Boratto Live, Crazy P Soundsystem, Lion Babe, Paradise Guerrilla, DJ Mau Mau B2B Etcetera.

