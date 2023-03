Ingressos do The Town começam a ser vendidos nesta terça-feira (14); veja como comprar

Os ingressos para o festival The Town começarão a ser vendidos a partir das 19 horas desta terça-feira (14). O festival, idealizado pelos mesmos criadores do Rock In Rio, acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, com Bruno Mars e Foo Fighters entre as atrações principais.

Como comprar o ingresso para o The Town?

O “The Town Card” será vendido exclusivamente pela internet, no Ticketmaster, site oficial do evento. Nesta primeira fase de vendas, os interessados poderão comprar os ingressos sem data fixa, válidos para qualquer dia de evento.

Após a divulgação do line-up completo, eles poderão escolher o dia desejado, de acordo com as atrações de sua preferência, dentro do prazo estabelecido pelo festival.

Quanto custa o ingresso para o The Town?

O passaporte para o evento custa R$ 770,00 (inteira) e R$ 385,00 (meia-entrada), para cada dia de festival, sem cobrança de taxas adicionais do site.

Quais são as atrações confirmadas para o The Town?

2 de setembro

Post Malone

Criolo

Racionais MC's com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis

Esperanza Spalding

Orochi

3 de setembro

Alok

Esperanza Spalding

Luísa Sonza

7 de setembro

Maroon 5

Ludmilla

Stanley Jordan

Maria Rita

Ne-Yo

9 de setembro

Foo Fighters

Garbage

Wet Leg

Stanley Jordan

10 de setembro

Bruno Mars

Iza e Jão

Richard Bona

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)