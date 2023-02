Tomorrowland Brasil 2023 inicia pré-registro para venda de ingressos; confira valores

O Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, abriu hoje (28) o pré-registro para venda de ingressos para a 3ª edição do festival no Brasil, que será nos dias 12, 13 e 14 de outubro no Parque Maeda, em Itu, São Paulo. As vendas iniciarão a partir de 30 de março pelo site oficial do evento, e contarão com uma diversidade de tickets para esta edição.

Além dos ingressos, o tema do evento é de grande expectativa do público. Como tradicionalmente o Brasil recebe a mesma temática do evento no ano anterior na Bélgica, a edição de 2023 é intitulada de “The Reflection of Love (O Reflexo do Amor)”.

O anúncio oficial foi feito pelas redes sociais do evento.Os ingressos de meia-entrada, para estudantes, idosos e pessoas com deficiências, são a partir R$ 525. A inteira é a partir de R$ 1.050. Os ingressos da Entrada Social, destinados a projetos para crianças e adolescentes de Itu, estão a partir de R$630, e são destinados unicamente para o ingresso integral. Nesta categoria, as compras não são cumulativas com outras modalidades como a meia entrada, outras promoções, convênios e/ou descontos legais.

Segundo o Tomorrowland, “as primeiras 20 pessoas de cada nacionalidade que pré-inscreverem, terão a possibilidade de comprar 4 bilhetes através de um link dedicado, antes da Venda Mundial de Bilhetes.

Escolhida pela 3ª vez para sediar o festival no Brasil, a cidade de Itu, em São Paulo, pretende receber 180 mil pessoas nos três dias de festival, superando as 150 mil de 50 nacionalidades diferentes que recebeu em 2015 e 2016.

Confira os valores dos ingressos

Ticket Full Madness - Todos os dias do evento:

Full Madness Meia Entrada – Acesso aos três dia de festival na pista – R$ 1.312,50

Full Madness Social – Acesso aos três dia de festival na pista – R$ 1.575

Full Madness Inteira – Acesso aos três dia de festival na pista – R$ 2.625

Full Madness Comfort Meia Entrada – Acesso aos três dias de festival na área VIP – R$ 3.312,50

Full Madness Comfort Social – Acesso aos três dias de festival na área VIP – R$ 3.575

Full Madness Comfort – Acesso aos três dias de festival na área VIP – R$ 4.625

Ticket Wonderful Thursday - 1º dia do evento (12, quinta-feira):

Thursday Pass Meia Entrada – Acesso ao festival na pista – R$ 525

Thursday Pass Social – Acesso ao festival na pista – R$ 630

Thursday Pass – Acesso ao festival na pista – R$ 1.050

Thursday Pass Comfort Meia Entrada – Acesso ao festival na área VIP – R$ 1.325

Thursday Pass Comfort Social – Acesso ao festival na área VIP – R$ 1.430

Thursday Pass Comfort – Acesso ao festival na área VIP – R$ 1.850

Ticket Magical Friday - 2º dia do evento (13, sexta-feira):

Friday Pass Meia Entrada – Acesso ao festival na pista – R$ 525

Friday Pass Social – Acesso ao festival na pista – R$ 630

Friday Pass – Acesso ao festival na pista – R$ 1.050

Friday Pass Comfort Meia Entrada – Acesso ao festival na área VIP – R$ 1.325

Friday Pass Comfort Social – Acesso ao festival na área VIP – R$ 1.430

Friday Pass Comfort – Acesso ao festival na área VIP – R$ 1.850

Incredible Saturday - 3º dia do evento (14, sábado):

Saturday Pass Meia Entrada – Acesso ao festival na pista – R$ 525

Saturday Pass Social – Acesso ao festival na pista – R$ 630

Saturday Pass – Acesso ao festival na pista – R$ 1.050

Saturday Pass Comfort Meia Entrada – Acesso ao festival na área VIP – R$ 1.325

Saturday Pass Comfort Social – Acesso ao festival na área VIP – R$ 1.430

Saturday Pass Comfort – Acesso ao festival na área VIP – R$ 1.850

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)