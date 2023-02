Festival Diboa promove edição 2023 com dois dias de programação

Artistas paraenses vão se encontrar este final de semana em mais uma edição do Festival Diboa, que começou em 2020, em meio a pandemia, com a finalidade de fomentar a cultura e contribuir com os artistas de forma online. Nesta edição, o festival ocorrerá em dois dias e com a presença do público. Na sexta (3), a abertura do festival é no Palafita e no domingo (5), no Espaço Cultural Apoena. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser comprados pix diboafestival@gmail.com.

Além das atrações e dos dois dias de festival, outra novidade será o registo audiovisual de todos os shows, o que ajudará os artistas e terem registro de seus trabalhos, e ocorrerá também o lançamento do single “Maré Seca” da banda Luau Reggae em parceria com o cantor Adrianinho Yemanjah.

O público também conta com as atrações Layse & os Sinceros, Cronixta, que hoje reside em São Paulo, além das Bandas B3, Luau Reggae &, Lucas Castanha, Dj Jack Sainha, Dj Márcio Lins e Dj Kenedy Trindade.

“Assim como era na época do festival virtual, nosso festival é bem eclético e passeia por vários gêneros musicais dançantes sem deixar de valorizar os artistas regionais”, ressalta Maurício Fontes, idealizador do festival.

O Diboa Festival, é um webfestival sem fins lucrativos, nascido em meio a pandemia de 2020. Onde ocorriam lives musicais e de bate papo com artistas regionais por meio das redes sociais.

A iniciativa surgiu para ajudar os artistas, não só na divulgação de seus trabalhos, mas também por meio de doações solidárias dos espectadores, tanto de cestas básicas como também de doações direto nas contas informadas pelos artistas participantes. Além disso, a intenção era fazer as pessoas ficarem em casa naquele momento, curtindo “Di boa” um entretenimento de qualidade, ajudando e valorizando artistas regionais.

“Em nossas edições de 2020 tivemos mais de 100 atrações, como Juliana Sinimbú, Arthur Espíndola, Pagode do Bilão, Farofa Tropikal, Banda Reggaetown, Renan, I Love Pagode, entre outros. Destes artistas, muitos representavam grupos ou bandas com diversos integrantes e equipe de produção, assim as cestas acabaram ajudando a todos. Em cinco edições no ano de 2020 conseguimos várias doações em dinheiro para a conta dos artistas, além de arrecadar mais 300 cestas básicas que foram distribuídas entre os próprios artistas. A ideia nasceu de uma forma despretensiosa e sem o caráter do assistencialismo, mas que foi tomando outras proporções graças ao sucesso e engajamento do público” acrescenta Maurício Fontes.

Serviço: 03/Março

Local: Palafita (Rua Siqueira Mendes, Cidade Velha)

Hora: 21h

Atrações: Layse e os Sinceros, Cronixta,Banda B3, Adrianinho Yemanjah & Luau Reggae, Dj Márcio Lins e Dj Jack

05 (Domingo)

Local: Apoena (Av. Duque de Caxias 450 altos, esq. c/ Tv. Antônio Baena)

Hora: 17h

Atrações: Adrianinho Yemanjah, Lucas Castanha & Luau Reggae, Dj Kenedy Trindade