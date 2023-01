Festival MITA 2023 traz Lana del Rey e Florence + The Machine; confira datas e valor do ingresso

As atrações para a edição de 2023 do Festival MITA já foram divulgadas e grandes nomes da música nacional e internacional irão se apresentar no evento, que ocorre nas cidades de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Lana Del Rey e Florence + The Machine, entre outros artistas, vêm para o Brasil na segunda edição do MITA, que acontecerá nos meses de maio e junho.

VEJA MAIS

O Festival MITA chega ao Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 de maio, no Jockey Clube. Já em São Paulo, o evento ocorrerá nos dias 3 e 4 de junho, no Vale do Anhangabaú. A venda de ingressos para o evento vai começar na próxima quarta-feira, 1º de fevereiro.

O evento traz inúmeras atrações nacionais e internacionais. Lana Del Rey, Florence + The Machine e Haim são apenas algumas das atrações de fora do país, mas o evento promete também com grandes artistas brasileiros, como Jorge Ben Jor, Natiruts, Duda Beat, Gilsons e a banda NX Zero, que retornará aos palcos após cinco anos.

Veja a line-up completa do Festival MITA:

Sábado, 27 de maio - Rio de Janeiro

Lana del Rey;

Flume;

Jorge ben Jor;

BADBADNOTGOD convida Arthur Verocai;

Jehnny Beth;

Planet Hemp convida Tropkillaz;

Gilsons;

Larinhx convida MC Carol;

Slipmamy & Ebony.

Domingo, 28 de maio - Rio de Janeiro

Florence + The Machine;

Haim;

The Mars Volta;

NX Zero;

Scracho convida Baia;

Sabrina Carpenter;

Carol Biazin;

Jean Tassy & Yago Oproprio.

Sábado, 03 de junho - São Paulo

Lana del Rey;

Flume;

Natiruts;

BADBADNOTGOOD;

Jehnny Beth;

Duda Beat;

Djonga convida BK;

Àvuà & Rodrigo Alarcon.

Domingo, 04 de junho - São Paulo

Florence + The Machine;

Haim;

The Mars Volta;

Capital Inicial;

NX Zero;

Sabrina Carpenter;

Don L convida Tasha & Tracie;

Far from Alaska convida Supercombo.

Qual o valor do ingresso para o Festival MITA?

Os ingressos para o Festival MITA poderão ser comprados pelo site do evento, a partir do meio-dia da próxima quarta-feira, 1º de fevereiro. Veja o valor dos bilhetes:

1º Lote - Pista: R$350 a R$700;

2º Lote - Pista: R$425 a R$850;

1º Lote - Pista Premium: R$750 a R$1500;

2º Lote- Pista Premium: R$995 a R$1990.

Os ingressos poderão ser parcelados em até 10x, com venda limitada de seis por CPF. Além disso, uma taxa de 10% é cobrada pela compra do ingresso via digital. Os interessados também poderão comprar fisicamente, na VIVO Rio, entre os dias 1º e 3 de fevereiro, na Jeunesse Arena, de terça a sábado, e no Allianz Parque, no dia 1º de fevereiro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)