Maior festival de música eletrônica do mundo, Tomorrowland voltará ao Brasil em 2023

O Brasil será palco pela terceira vez do Tomorrowland, em 2023, informou a organização do festival através das redes sociais, nesta quarta-feira, 21 de dezembro. O maior evento de música eletrônica do mundo acontecerá em outubro, em um município localizado no interior de São Paulo.

O festival irá ocorrer nos dias 12, 13 e 14 do décimo mês do ano, na cidade de Itu, distante pouco mais de 100 quilômetros da capital paulista. Informações sobre ingressos e artistas que irão participar serão divulgadas nos próximos meses. Confira um vídeo de divulgação:

Diversos artistas da música eletrônica comentaram nas publicações do festival. Entre eles, o DJ Alok, que saudou a volta do evento ao país: “Bem vindos de volta a sua casa”, disse.

O evento já veio ao Brasil outras duas vezes, em 2015 e 2016, e chegou a reunir aproximadamente 150 mil pessoas em uma edição no país. O festival já teve palco em diversos países, como França e Estados Unidos, além da Bélgica, a sede principal do Tomorrowland, onde o espetáculo teve início.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)