Duo Uaná System lança álbum de estreia, Carimbohton

Uma experiência de novos caminhos para a música da Amazônia, unindo tradição e arte digital, é o que o público vai encontrar no projeto Carimbohton, que o duo Uaná System lança por completo hoje. Com álbum, clipe e o website, o trabalho parte dos fundamento do carimbó, ritmo patrimônio imaterial do Brasil, como base para as músicas e imagens que chegam agora ao mundo.

No dia 5 deste mês, a dupla formada pelo produtor musical Waldo Squash e pelo artista multimídia Luan Rodrigues, lançou o primeiro single/clipe do projeto nos principais streamings de música e Youtube; “Curupira Bicho Brabo - Uaná System feat os Africanos de Icoaraci”.

“A construção musical do Uaná System surgiu a partir do contato que tivemos com os gêneros híbridos da música global contemporânea em muitas das festas e festivais que fizemos onde tivemos contato com vários DJs, pesquisadores e produtores musicais de Cumbia Digital, Kuduro, Moonbahton, Balkan Beats, Rasteirinha. No fundo, tudo caía numa mesma fórmula: misturar sonoridades locais com células rítmicas de música eletrônica europeia. Aí veio a ideia: que tal colocar Verequete e Diplo num mesmo rolê? ”, conta Luan Rodrigues, artista multimídia integrante do Uaná.

A partir de um mapeamento das diferentes cadências do carimbó nas regiões paraenses e de vivências com alguns mestres, o Uaná se propôs a criar uma levada própria, misturando a tradição musical do pau e corda com células rítmicas da música eletrônica contemporânea e usando as cores e a estética do Carimbó como referência visual.

“Nossa proposta é misturar as sonoridades do Carimbó com essa infinidade de signos visuais que formam o cotidiano amazônico, dentro de uma pegada ‘etnofuturista’. É um desafio cinestésico que transcende a contextualização verbal. O negócio sempre foi extrapolar conceitos. É para ser sensitivo, imersivo”, descreve Luan.

O álbum Carimbohton chega com oito faixas e dois clipes, em que o Uaná apresenta uma nova roupagem da música tradicional do carimbó em conexão com a música eletrônica, a exemplo de movimentos como o Reggaeton. “É um álbum bem diferente do que estamos acostumados a ouvir por aí, porém bem dançante. A expectativa é que as pessoas gostem, comentem, critiquem positiva ou negativamente. Todas essas informações são importantes para nós, elas nortearão os próximos passos para a continuidade do projeto”, conta Waldo Squash, produtor responsável pela sonoridade do trabalho.

O saber do carimbó

O projeto tem o objetivo também de registrar o trabalho de mestres da cultura popular, valorizando e divulgando ainda mais o carimbó pelo mundo. Para isso, o projeto contou com uma pesquisa realizada por Pierre Azevedo, antropólogo, mestre em Ciências do Patrimônio Cultural, pesquisador e produtor de projetos científicos, culturais e audiovisuais.

“Fui convidado para fazer parte do projeto a partir da pesquisa que já venho desenvolvendo há oito anos. A ideia era contextualizar a diversidade que existe no carimbó, porque ele é uma manifestação cultural que não é homogênea. Nossa ideia era ir até alguns grupos, saber como é que se dá essa diversidade, que se expressa de várias formas e pelo estado todo”, explica Pierre, que também terá sua pesquisa disponibilizada no website.