Simone chora e explica motivo do fim da dupla com Simaria: 'A dor mais terrível'

A cantora Simone abriu seu coração sobre o fim da dupla que fazia com a sua irmã, Simaria, durante uma entrevista exibida na noite de domingo (18), no "Fantástico". Na conversa, a sertaneja explicou o motivo do duo encerrar o ciclo e falou sobre a relação com a ex-companheira musical.

"Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi… Fiquei muitos dias sem dormir, crises de ansiedade. Nossa, foi muito difícil", desabafou ela emocionada. "Eu precisei viver isso para que a vida me mostrasse o porquê eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje. Há algo, há uma promessa sobre a minha vida", contou ela.

Mesmo com o fim conturbado, Simone revelou que não pretende parar de cantar e que se reinventou a partir de novas experiências. "Nesse momento em que aconteceu de fato o fim do ciclo da dupla, algo no meu coração disse: 'continue fazendo o que você ama fazer, que é cantar'. Veio uma força dentro do meu coração e comecei a descobrir, fazer coisas que eu nunca tinha feito. Eu venho descobrindo uma Simone muito forte, muito apaixonada pelo que faz. Eu tive que entender que a vida tem um ciclo, tem começo, meio e fim, e que no final das contas eu acredito que sempre tem uma resposta do porquê as coisas acontecem na vida da gente", ponderou ela, veja um trecho:

Motivo do fim

Mesmo que muitas notícias especulem que o fim da dupla seria uma desarmonia entre as irmãs, Simone explicou que não existiu algo específico, mas que foi um processo natural motivado pelas diferenças em relação às expectativas de cada uma. "Eu fiquei sem saber de fato o que houve até que nós tivemos uma conversa e houve o fim do ciclo. Mas a melhor coisa disso tudo é que ela está feliz, eu estou feliz. Cada uma vivendo o que quer viver porque nós somos maiores [de idade], somos grandes, mães de família… e está tudo certo", declarou, rasgando elogios a sua ex-parceira musical e irmã.

"A minha irmã é uma das peças mais importantes da minha vida. Eu já briguei algumas vezes com ela, mas brigas bobas de segundos depois voltarmos a nos falar, coisa de irmão mesmo", contou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)