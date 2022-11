Simaria recebe ataques por postar fotos de biquíni e manda recado: 'Quem não gosta senta e chora'

Recebendo vários ataques por postar fotos de biquíni nas redes sociais, a cantora Simaria, ex-dupla com Simone, resolveu mandar um recado para os haters de plantão em um forte desabafo no Twitter. Em um sequência de postagens, a sertaneja ressaltou que é uma mulher solteira e livre, e que ninguém irá lhe impedir de fazer as publicações.

A polêmica começou na sexta-feira (25), quando Simaria compartilhou um look com um maiô recortado e escreveu: Um look pretinho básico para um bom final de semana! Divirtam-se". Nos comentários, além de elogios, vários internautas passaram a criticar a forma que a artista vem se vestindo. Veja:

Vendo a quantidade de comentário negativo, a irmã de Simone desabafou sobre esse incômodo com suas fotos e ressaltou que, se fosse um homem, não teria essa repercussão. "As pessoas se incomodam o tempo todo porque posto minhas fotos. Engraçado, se um homem posta foto de sunga sem camisa ele é o GOSTOSÃO, mas se eu posto de biquíni sou P*TA, VULGAR, QUERO ME APARECER,ESTOU DOIDA", desabafou ela.

"Eu sou livre, solteira, bem resolvida e não vai ser Zé ninguém que vai me impedir disso. O corpo é MEU e quem não gosta senta e chora", continuou a sertaneja, exibindo uma sequência de comentários que recebeu na publicação, confira:

Novas críticas

Simaria cutucou os haters com uma nova foto de lingerie. (Foto: Twitter @SimariaMendes)

Em uma nova postagem, feita na tarde de domingo (27), Simaria voltou a compartilhar uma foto só de lingerie e cuturou os internautas: "Mais uma para os haters surtarem", escreveu ela, recebendo novas críticas sobre o seu comportamento.

"É disso que vive agora? Acabou com a carreira da dupla para fazer foto em casa? É bonita sim, sempre foi, mas tem um nome a zelar", opinou uma seguidora. "Mulher ninguém liga pra você, pode postar seus biscoitos em paz que agonia da porra", comentou outro.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)