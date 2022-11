Simaria posta foto só de biquíni e avisa fãs: 'A antiga morreu'

A cantora Simaria, ex-dupla com Simone, mandou um recado para os seus seguidores ao postar uma foto no Twitter, na tarde de quarta-feira (23). Só de biquíni branco e óculos escuros, a artista apareceu posando em um iate e pediu para seus fãs se acostumarem com a sua nova versão.

"Se acostumem com a minha nova versão", disse ela ao publicar a foto. Em resposta, uma seguidora alegou. "Alô, a antiga Simaria não pode falar agora", Simaria, então, respondeu. "A antiga Simaria morreu". Veja:

Dias antes da publicação, a sertaneja reclamou que muitas pessoas ficavam invalidando suas falas sobre sua profissão. "Esse povo fica falando que sou isso ou aquilo… meus vasos vem cá, sou cantora, compositora, essa é a minha profissão…se eu não falar disso vou falar do que? De crochê? Eu hein", desabafou ela no Twitter.

A resposta foi dada após alguns seguidores afirmarem que Simaria tem "necessidade de autoafirmação" em uma republicação feita por ela de uma música ao lado de Simone. "Essa música é composição minha e do meu amigo Nivardo e me perguntam se a história é real…um dia eu conto para vocês", escreveu ela ao compartilhar o registro.

"Ninguém perguntou quem fez a composição minha filha? que síndrome de estrelismo", comentou um internauta. "Você tem uma necessidade de auto reafirmação, mulher", escreveu outro. Confira:

