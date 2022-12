Internautas compartilham vídeo de Flora Matos abandonando o palco do Psica em Belém: 'Fora Matos'

Após a repercussão negativa da passagem da rapper brasiliense Flora Matos, pelo 10º Festival Psica, no último fim de semana, em Belém, vazou o vídeo do momento em que a cantora encerra o show antes da hora reclamando do som da banda que fazia uma apresentação simultânea em outro palco do evento. "Dois shows ao mesmo tempo não dá, desculpa, sem condição", diz Flora ao microfone para o público que assistia a apresentação.

O público não perdoou Flora por ter abandonado o palco. Nas redes sociais, o vídeo compartilhando resultou em diversas críticas à artista com internautas, inclusive, parodiando o nome da cantora com "Fora Matos". "Flora Matos é muito sem noção, na moral. Desculpa quem gosta, mas a mulher é insuportavel, nossa Kanye West de calcinha", escreveu um internauta. Confira:

Outros internautas também se solidarizaram com o grupo paraense Reggaetown, que precisou interromper a apresentação ainda na primeira música, para que Flora pudesse retornar ao palco e continuar a apresentação.

"Gente, é extremamente violento você pedir pra parar um outro show num festival. Não existe isso. É desrespeitar todo mundo, os músicos, o público, a produção. Não deveriam ter parado", apontou um internauta. "Quem é essa que mandou Reggaetown parar de tocar já? Nunca vi na vida (ainda bem). Reggaetown uma das maiores bandas do Pará", apontou outra pessoa.