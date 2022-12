Vaiada no Festival Psica: saiba quem é a cantora Flora Matos

A cantora Flora Matos foi vaiada na noite do domingo (18/12), no Festival Psica, em Belém, após a sua apresentação no palco principal. Com shows simultâneos, Flora reclamou que estava sendo atrapalhada pelo som que vinha de um outro palco menor e que só cantaria se parassem o outro show. Após a confusão, a cantora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram: "Pq eu sou tão mal compreendida?", com o print de uma conversa no direct de um seguidor que a questionou e disse: "Flora, eu amo o seu trabalho, mas na moral, chega de polêmicas. Você é melhor que isso", escreveu o seguidor.

A rapper era uma das atrações mais esperadas do Festival. Para quem não conhece a rapper brasiliense, a Redação Integrada de O Liberal selecionou os principais destaques de sua carreira, confira.

Quem é a cantora Flora Matos?

A rapper Flora Matos é natural de Brasília (DF), é cantora e compositora. Vem da cena rapper local e ganhou seguidores por todo o Brasil. Lançou sua primeira mixtape em 2009. Participou também do filme documentário "Histórias e Rimas - O Filme", disponível na Prime Vídeo, Apple TV e Youtube Filmes.

Seu último single lançado é "I Love You", e já lançou os álbuns "Flora Matos VS Stereo Dubs" e "Eletrocardiograma". Até então, na agenda de show liberada pela artista, o show do Psica, em Belém, era o último deste ano. Flora Matos tem 303 mil inscritos em seu canal oficial no YouTube, e no Spotify já são mais de 440 mil ouvintes mensais.

