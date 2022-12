Flora Matos é vaiada durante show em Belém e público aponta 'falta de respeito'; entenda a polêmica

A rapper brasiliense Flora Matos foi uma das atrações mais aguardadas do último dia da 10ª edição do Festival Psica, que ocorreu em Belém, neste final de semana. Mas a artista parece não ter correspondido a expectativa, segundo relatou parte do público que esteve presente no show, neste domingo (18). Entenda!

O Festival Psica contou com uma estrutura que incluiu quatro palcos. Na maior parte do evento, dois desses palcos tinham apresentações simultâneas - como acontece na maioria dos festivais que reúnem muitas atrações. E assim ocorreu ao longo de três dias de evento, sem reclamações dos artistas ou do público de ambos os palcos. Mas, para Flora, o som que vinha do outro palco estaria atrapalhando o seu show. Segundo relatos das redes sociais, a rapper interrompeu a apresentação e exigiu que a banda paraense Reggaetown, que se apresentava em um palco menor, parasse de tocar para que ela continuasse.

A atitude não foi bem vista pelos próprios fãs da artista que acompanhavam o show, que chegaram a vaiar a rapper. Nas redes sociais, a maioria dos comentários apontam que a postura de Flora Matos foi "desrespeitosa" com a produção do festival e com o público presente, e se solidarizaram com o Reggaetown. O nome de Flora Matos chegou a ficar entre os mais comentados do Twitter após a polêmica.

Veja: