Flora Matos acusa Emicida de 'pagar de herói' ao criticar Conká: ‘Dissimulado’

Flora Matos disse não entender como famosos que conheciam Karol Conká pessoalmente estão surpresos com o comportamento dela no reality. A rapper usou as redes sociais para desabafar na tarde desta quarta-feira (3), sobre o que chamou de ‘dissimulação’ de Emicida, após o cantor ter criticado atitudes de Conká e ter agido como ela anos atrás.

“Fui tirada de louca, de afro-conveniente, congada e até de mau caráter, publicamente... por pessoas que conhecem a Karol de perto e que sempre passaram pano pra ela. Não tenho intuito de ganhar seguidor com esse tuíte, mas tem muita coisa engasgada aqui dentro”, disparou.

Fui tirada de louca, de afro-conveniente, congada até de de mau caráter, publicamente... por pessoas que conhecem a Karol de perto e sempre passou pano pra ela. Não tenho intuito de ganhar seguidor com esse twit, mas tem muita coisa engasgada aqui dentro. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 3, 2021

Tem gente muito ruim por dentro pagando de herói aqui fora. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 3, 2021

A Karol foi uma das mulheres que eu trouxe comigo quando portas se abriram pra mim. E a gente se afastou porque ela tem esse jeito dela, e eu tenho o meu. Não sei me divertir vendo alguém ser tratado com escrotidão. Mas tem gente que se diverte com isso. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 3, 2021

“Tem gente muito ruim por dentro pagando de herói aqui fora”, apontou Flora, mandando indireta para o rapper.

Em 2018, Emicida e a cantora se desentenderam na web. Tudo começou quando ele fez uma lista de mulheres negras que estavam se destacando no gênero, sem incluir Flora. Questionado por ela, o rapper admitiu que a exclusão havia sido proposital: "É autoestima de quem não é preto só quando convém". Logo depois ela apagou a publicação original.

Alguns meses depois, Flora ressuscitou a briga com outro tuíte, também apagado depois: "Se meu foco fosse o dinheiro, meu discurso vocês devem imaginar qual seria. O mais descartável possível. Mas eu, na de plantar orgulho no coração de quem me escuta, acabo sendo taxada de afro-conveniente pelo Emicida".

“Quando isso aconteceu comigo eu me recolhi. E sinceramente pensei até em desistir de tudo. Só eu sei o que eu passei e a minha luta pra me manter acreditando na minha força e na minha vitória, pra agora ver o arrombado falar sobre cancelamento como se ele não praticasse”, criticou Flora sobre Emicida.

“É triste mas é a verdade. Eu confiei em você mano. Você f***eu minha vida no auge da minha carteira. E você sabe exatamente do que eu tô falando. Você jogou sujo e me impediu de fazer o que precisava ser feito quando eu tava na idade do auge. E eu nem posso falar sobre”, complementou.

Quando isso aconteceu comigo eu me recolhi. E sinceramente pensei até em desistir de tudo. Só eu sei o que eu passei e a minha luta pra me manter acreditando na minha força e na minha vitória. Pra agora ver o arrombado falar sobre cancelamento como se ele não praticasse. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 3, 2021

Eu acho um absurdo ver as pessoas que defenderam ela sempre, resolver meter o loko agora como se não soubesse como ela é. É deprimente ver o emicida principalmente pagando de louquinho. Porque ele sempre soube. E pra mim é pior do que ela porque sabe ser ainda mais dissimulado. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 3, 2021

É triste mas é a verdade. Eu confiei em você mano. Você fodeu minha vida no auge da minha carteira. E você sabe exatamente do que eu tô falando. Você jogou um jogo sujo e me impediu de fazer o que precisava ser feito quando eu tava na idade do auge. E eu nem posso falar sobre. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 3, 2021

Todas as portas que se abriram pra mim por mérito do meu talento, eu trouxe outras mulheres pra entrar comigo. Porque eu nunca fui egoista e nem recalcada. Nunca tive a intenção de ganhar nada em troca além de ver elas brilharem. Mas a gente se engana sobre o caráter das pessoas. — FLORA MATOS (@FloraMatos) February 3, 2021

Para a rapper, é um absurdo acompanhar pessoas que sempre defenderam Conká e agora resolverem julgá-la como se a não conhecessem. ‘É deprimente ver o Emicida principalmente pagando de louquinho, porque ele sempre soube. E pra mim é pior do que ela, porque sabe ser ainda mais dissimulado”.