Com Maria Bethânia, Gaby Amarantos e Alcione, 'Rock The Mountain' divulga line-up 100% feminino

O festival “Rock the Mountain” anunciou, na manhã desta terça-feira (17), o line-up completo do evento, que acontecerá em novembro deste ano, em Itaipava, no Rio de Janeiro. Com Maria Bethânia, Gaby Amarantos e Alcione entre as atrações, a edição comemorativa de 10 anos traz apenas mulheres nos quatro dias de shows. Confira a lista completa:

PALCOS FLORESTA, ESTRELA E MANGOLAB

Maria Bethânia

IZA

Pitty

Marisa Monte

Margareth Menezes

Alcione

Daniela Mercury

Majur

Paula Toller

Marina Sena

Maria Rita

Vanessa da Mata

Katú Mirim

Gaby Amarantos

Jup do Bairro

Negra Li

Sandra de Sá

Karol Conka + MC Carol

Tati Quebra Barraco + Valesca Popozuda

Illy

Preta Gil

Dona Onete

Bixarte

Rachel Reis

Carol Biazin

Luisa e Os Alquimistas

Tuyo

Clara X Sofia

Amabbi

Enony

Ana Frango Elétrico

Abronca X Shury

Clarice Falcão

Rafa Pinta

Alulu Paranhos

MAGIC DISCO

Marta Supernova

Valentina Luz

Kenya 20hz

Tata Ogan

Cauana

Idlibra

Aya Ibeji

Paulete Lindacelva

Martha Pinel

Julia Weck

claudia ASSEF

Etcetera

Rafa Jazz

FERVO

Miss Tacacá

WLDZ

Tamy

Laís Conti

Lys Ventura

Bruna Strait

Giordanna Forte

Yas

Sô Lyma

Malira

Pathy de Jesus

Mari Krüger

Luísa Viscardi

LARINHX

Lol

Iasmin Turbininha

The BlackHaus Crew (Bruna Lennon, Cix e Ise)

SAMBA

Samba que elas Querem, Só Damas

CORETO

Kika Notini

Duda Queiroz

Nega Jay

Marcela de Sá

Coletivo SerraForró

CHILL OUT

GIU NUNEZ

SUE

HELOAH

ETÉRICA

QUIMERA

JUBÁ

DANI AVELLAR

SHIGARA

maga

YULE

VJS

BIANCA TURNER

CECI SOLOAGA

ANDRESSA NÚBIA

XLAVINHA

LUV

CAROL SANTANA

LAURA DO LAGO

LUAEL

LIGIA ALONSO

VISUAL LORES

Valores

Os tickets para os dois fins de semana estão disponíveis no site oficial do festival.

Ingressos para o primeiro fim de semana:

6º lote - meia solidária - R$ 348,00 (+ R$ 34,80 taxa)

6º lote - inteira - 692,00 (+ R$ 69,20 taxa)

Ingressos para o segundo fim de semana:

5º Lote - Inteira - 632,00 (+ R$ 63,20 taxa)

6º lote - meia solidária - R$ 348,00 (+ R$ 34,80 taxa)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)