Festival que teria Marília Mendonça, Elza Soares e Gal Costa retorna com 14 dias de shows; confira

Nesta quinta-feira (5), acontecerá, no Rio de Janeiro, a abertura do festival de música Universo Spanta, evento com 14 dias de shows, que se estende até o dia 29 de janeiro. Marcado para acontecer em 2020, o festival precisou ser reagendado duas vezes e retorna este ano com mais de 200 apresentações de cantores das mais variadas gerações e estilos musicais.

VEJA MAIS

O festival, que estava remarcado para janeiro de 2022, seria o primeiro após a pandemia. Com o avanço das novas variantes da covid-19, a data foi reagendada para um ano depois.

As cantoras Marília Mendonça, Elza Soares e Gal Costa estavam entre as atrações dos 14 dias de shows. Com a morte das artistas, o evento prestará homenagens para reverenciar o trabalho das três cantoras na música brasileira.

Veja a programação do Universo Spanta

Quinta-feira (5) - restrito a convidados

Lulu Santos

Ana Cañas, Paula Lima, Bizay - Homenagem a Marília Mendonça

Velha Guarda Da Portela

Sexta-feira (6)

18 horas - Palco Lapa: SolSete, Delícias tropicais, Marcelinho Da Lua, Yasmin Vilhena, Maracutaia Sonora, Glitterada, Minha Luz é de Led, Bruna Strait

21 horas - Palco Corcovado: Lamparina, Chico Chico, Bloco 442

22 horas - Palco Guanabara : Marina Sena, Gilsons part. Gilberto Gil , Duda Beat part. Flor Gil

Sábado (7)

18 horas - Palco Lapa: Vem Cá Minha Flor, Silvia Machete, Orquestra Voadora, São Clemente, Roda Do Spanta

18h20 - Palco Guanabara: Ferrugem, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, Maiara e Maraisa

20 hors - Palco Corcovado: Luan Otten Part. Elana Dara e Mariana Nolasco, Vitão, Melim Part. Ana Gabriela e Outroeu, Eu Amo Baile Funk

Domingo (8)

17 horas - Palco Guanabara: Spanta Neném, Bloco do Sargento Pimenta, Cordão da Bola Preta

18 horas - Palco Lapa: Multibloco, Mulheres de Chico, Toca Rauuul

Cortejo: Bloco Virtual, Sinfônica Ambulante, Charanga Talismã.

Sexta-feira (13)

18 horas - Palco Lapa: SolSete, Delícias tropicais, Feijão, Rapha Lima, Tamy, Saddam, Bahruth

21 horas - Palco Corcovado: Renegado part Jall., Francisco, El Hombre, Rael

22 horas - Palco Guanabara: Baiana System, Emicida e Planet Hemp

Sábado (14)

18h20 - Palco Guanabara: Luísa Sonza, Paralamas do Sucesso, Thiaguinho, Zé Neto & Cristiano

19 horas - Palco Lapa: Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Jongo da Serrinha, Fogo e Paixão, Mangueira, Roda do Spanta

19h40 - Palco Corcovado: Luedji Luna, Lagum, Papatinho

Domingo (15)

17 horas - Palco Corcovado: Zizi Possi e Luiza Possi , Hamilton de Holanda & Maxixe Samba Groove Part. Elba Ramalho e João Bosco, Geraldo Azevedo e Chico César

18h15 - Palco Guanabara: Paulinho da Viola + part. Bia e João Rabello, Ney Matogrosso, Nando Reis

Quinta-feira (19)

18 horas - Palco Lapa: Delícias Tropicais, Tamenpi, Bruno X, Luísa Viscardi, Nepal, Heavy Baile & Mc Tchelinho, Cix

19 horas - Palco Corcovado: Cynthia Luz, Black Alien, Tasha & Tracie

20 horas - Palco Guanabara: L7nnon, Djonga, Mano Brown, Matuê

22 horas - Palco Guanabara: Nattan, Xand Avião, Mari Fernandez

23h15 - Palco Corcovado: Limão com Mel, Calcinha Preta

Sexta-feira (20)

18 horas - Palco Lapa: Delícias Tropicais, Tamenpi, Bruno X, Luísa Viscardi, Nepal, Heavy Baile & Mc Tchelinho, Cix

19 horas - Palco Corcovado: Cynthia Luz, Black Alien, Tasha & Tracie

20 horas - Palco Guanabara: L7nnon, Djonga, Mano Brown, Matuê

Sábado (21)

18h20 - Palco Guanabara: Mumuzinho, Jorge E Mateus, Alok, Ludmilla, Menos É Mais

19 horas - Palco Lapa: Dendê, Grupo Arruda, Céu Na Terra, Beija-Flor, Roda Do Spanta

19h40 - Palco Corcovado: Rivkah Part. Zeeba e Roberta Campos, Carol Biazin, Delacruz, Dj Marlboro

Domingo (22)

18 horas - Palco Guanabara: Xanddy Harmonia, Durval Lelys, Saulo

19 horas - Palco Corcovado: Dendê com Emanuelle Araújo, Márcia Freire e Reinaldinho, ÀTTØØXXÁ

Sexta-feira (27)

18 horas - Palco Lapa: SolSete, Delícias Tropicais, New Kids On The Bloco, Yasmin Vilhena, Sereias Da Guanabara, Batekoo

21 horas - Bloconcé, Majur, V De Viadão

22 horas - Palco Guanabara: Pocah, Gloria Groove e Pabllo Vittar

Sábado (28)

18h20 - Palco Guanabara: Jão, Dilsinho, Iza, Claudia Leitte e Fábio Jr

19 horas - Palco Lapa: Nem do Samba e Família Tia Doca, Agytoê, Vou Zuar, Salgueiro, Roda Do Spanta

19h40 - Palco Corcovado:Céu, Alcione, Daparte part Samuel Rosa, Xamã, FP do Trem Bala

Domingo (29)

17 horas - Palco Lapa: Moça Prosa part. Nilze Carvalho, Awurê, Pede Teresa part. Nego Álvaro, SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes) part. Moyseis Marques e Cortejo Traz a Caçamba

18 horas - Palco Guanabara: Fundo de Quintal Part. Arlindinho e Leci Brandão, Xande De Pilares part. Mosquito, Pixote, Belo part. Ludmillah Anjos.

Como comprar?

Os ingressos e valores de cada dia estão disponíveis no site oficial do festival: www.universospanta.com.br.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)