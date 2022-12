Grandes festivais de música brilharam na capital paraense em 2022

Os paraenses gostam de uma boa festa, isso não dá para negar. E o ano de 2022 foi marcado como um grande retorno dos grandes festivais musicais na capital paraense, após a pausa obrigatória de dois anos imposta pela pandemia da covid-19 no mundo. Festival Lambateria, Psica, Se Rasgum, Amazon Reggae Festival e I Bienal da Música foram só alguns desses festivais que levaram milhares de pessoas à loucura com atrações nacionais e internacionais. A produtora cultural Sônia Ferro e o música Félix Robatto falam sobre detalhes do retorno do Festival Lambateria na capital paraense.

Segundo Sônia Ferro, “retornar um festival como o Lambateria, indica custos bem altos, ainda mais pelo fato de fazer o festival durante o Círio de Nazaré que encarece ainda mais as despesas. Esse ano, tivemos uma atração internacional, além de outros artistas de outros estados. Conseguimos o patrocínio pela Natura Musical e foi muito importante para executarmos o projeto mas contamos com a ajuda de grandes parceiros como o Espaço Cultural Apoena. E o apoio incrível da Secretaria de Turismo (Setur) que nos deu apoio logístico. Então foi possível realizar por conta desses apoios e principalmente do nosso grande público que comprou ingresso e valorizou nossos artistas regionais e foi lindo”.

Sônia destacou ainda que “trabalhar durante a covid-19 é sempre muito delicado, a gente sabe dos cuidados com a carteira de vacinação, com a distribuição do álcool em gel. E esse ano, trabalhamos também com a sustentabilidade. Pela primeira vez, nós contratamos uma consultoria para que o festival fosse 100% sustentável, então eles participaram de cada etapa do nosso evento, pensando em todos os detalhes sem exceção. Fizemos um festival usando zero descartáveis e tudo foi reaproveitado”, afirmou.

O músico Félix Robatto reforçou que “colocar o Festival Lambateria em pé novamente foi um grande desafio e uma grande vontade. Queríamos fazer um festival cada vez melhor, para gente é como se fosse o primeiro festival com um público novo. E foi melhor ainda do que imaginávamos. Tivemos a presença internacional e inédita da cantora Rossy War, o show do Fruto Sensual com uma orquestra que foi uma mistura sensacional e o concurso de dança. Porque nossas festas não vivem sem dança. Por mim, terá todo ano. O público já pode se preparar para o ano que vem, já estamos conversando sobre as novidades para o próximo ano mas sem perder a essência do nosso festival. Outro detalhe maravilhoso deste ano, é que através do nosso evento, pudemos mostrar o Círio de Nazaré para os artistas de fora e eles ficaram completamente encantados com a nossa festa religiosa”, concluiu o músico paraense.