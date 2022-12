Segurança explica porquê chorou ouvindo marcante de Gaby Amarantos: ‘Deus levou o meu amor’

Adriana Pinheiro, de 45 anos, ganhou as redes sociais após ir às lágrimas ouvindo uma música marcante de Gaby Amarantos no Festival Psica, momento em que trabalhava como segurança. A profissional revelou que não conseguiu segurar a emoção por ter lembrado de um grande amor que já partiu. Ela foi filmada com os olhos marejados ao som do hit “Amor Calado”, no último sábado (17), e o registrou viralizou na web.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Adriana contou que trabalhou os três dias de festival como segurança, mas foi somente o show de Gaby Amarantos que mexeu com os sentimentos dela.

“Não deu para segurar. Fechei os olhos e o rosto dele veio na minha cabeça. Fiquei muito emocionada, mas mantive a postura firme e forte, mas naquele momento não foi fácil. Deus levou esse amor que vai ser pelo rosto da minha vida”, afirmou Nanna, como é carinhosamente conhecida, acrescentando que "Amor Calado" foi o single que marcou a relação do casal.

Toda a reação de Adriana foi gravada pelo internauta Vinicius Lima, que compartilhou um pouco da história da paraense no Twitter. Confira:

Nanna disse que Vinícius chegou a pedir permissão para publicar o registro, mas que ela não imaginava que teria grande repercussão. “Para mim, ia ser mais um [vídeo] qualquer. Eu estou assustada com isso”, confessou.

Fã de carteirinha

Antes de começar a trabalhar como segurança em eventos, Adriana costumava frequentar casas de shows para ouvir Gaby Amarantos tocar no TecnoShow. A paraense, entretanto, nunca teve oportunidade de conhecer pessoalmente a cantora, e quando “conseguiu” - durante o festival - não podia, porque estava em serviço.

“Eu nunca tive oportunidade de tocá-la, de abraçá-la. No sábado, eu tive a oportunidade, mas não podia porque estava trabalhando, os seguranças não podem bater [foto], no máximo, acompanhar o artista até o seu carro. Bateu a vontade de fazer uma selfie com ela, mas infelizmente não pude porque sou uma segurança profisisonal”, afirmou.

‘Ganhei meu dia’, diz Gaby Amarantos sobre vídeo

Se depender da cantora Gaby Amarantos, os dias para Nanna conhecê-la estão contados. Na publicação do OLiberal.com, no Instagram, ela comentou: “Nenna (sic) quero te abraçar. Eu ganhei meu dia e quero morar nesse vídeo”, usando um emoji de coração vermelho.