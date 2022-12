The Voice Brasil: Bela Portugal vence ‘Batalha dos Técnicos’ e segue na disputa do reality musical

A paraense Bela Portugal garantiu mais uma semana no The Voice Brasil, no programa exibido nesta quinta-feira (15). A artista, de 26 anos, cantou "Somewhere Only We Know", de Keane, pelo time Gaby Amarantos, na chamada ‘Batalha dos Técnicos’. Esta é a quarta etapa do reality musical e foi escolhida pelo jurados Iza e Michel Teló.Após a apresentação Iza destacou a potência vocal da artista. "Você é sem exageros. Você faz exatamente o que a música pede e é por isso que a gente agradece", elogiou Iza.

Quem deu adeus ao programa foi Brena Marinho, do time de Lulu Santos. Veja a trajetória de Bela Portugal na música e do programa de auditório da TV Globo.

Trajetória de Bella Portugal no The Voice Brasil de 2023

Bela entrou para o The Voice Brasil no último dia da “Audição às Cegas”, em 17 de novembro. A jovem cantou a música “No Time to die”, de Billie Eilish. Foi selecionada por Lulu, IZA e Teló. A paraense seguiu na batalha no time de Lulu Santos e permaneceu na equipe por mais uma rodada.

Na segunda apresentação, a fase “Tira-Teima”, a cantora seguiu no estilo brasileiro, ao som de “Não quero mais”, da cantora Ludmilla. Foi bastante elogiada, principalmente por nunca ter feito aula de canto até o programa. “Que versão linda”, disse Lulu Santos.

Na “Rodada das Batalhas”, a paraense seguiu na disputa contra o participante Juceir Jr, com a música “Need You Now”, sucesso de 2010, do grupo-norte americano, Lady Antebellum. Lulu preferiu dar uma chance ao adversário, mas Bella foi resgatada pela jurada conterrânea, Gaby Amarantos.

Carreira de Bella Portugal na Música

Bela Portugal é uma artista autodidata que começou a expor o talento por volta dos 15 anos de idade. O primeiro vídeo no Youtube alcançou mais de 100 mil visualizações. Entre bandas e carreira solo, a representande do Pará, no The Voice Brasil de 2022, só veio cantar profissionalmente nos últimos dois anos.

Em entrevista ao O Liberal, a artista falou sobre os desafios. “Acho que nesse momento, o maior desafio é manter a confiança em mim mesma. Esse processo de me reconhecer como artista é recente e essa oportunidade de poder trabalhar com ícones da música brasileira tem me trazido muitos aprendizados. É um processo que tem me edificado muito enquanto artista. Com certeza hoje não sou a mesma que pisou no palco nas audições às cegas", disse.