The Voice Brasil: reality musical abre inscrições para edição de 2023; veja como se candidatar

A produção do The Voice Brasil, da TV Globo, abriu inscrições para edição de 2023. Pelo regulamento, qualquer pessoa com no mínino de 16 anos pode de habilitar, sendo necessário apenas que o responsável faça o cadastro e autorize a participação. O prazo ficará a cargo da emissora, com o encerramento a ser anunciada nos canais oficiais do programa.

Como se inscrever no The Voice Brasil 2023?

Para se inscrever é preciso seguir algumas etapas:

Acessar o site do The Voice, ir no banner de inscrições, ou clicar aqui;

Fazer o cadastro no sistema, com login e senha;

Preencher um formulário;

Enviar um vídeo cantando com fotos.

Como é a seleção para o The Voice Brasil?

O processo de seleção dos Participantes do Programa The Voice Brasil é composto por duas. Entre elas, a fase de triagem e a segunda de Audições Regionais.

Confira as dicas para gravar o vídeo para o The Voice Brasil?