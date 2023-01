Parauapebas promove a 3ª edição do Festival Gastronômico Buffalo's Gourmet

A 3ª edição do Buffalo’s Gourmet será realizada de 7 a 12 de fevereiro, na Praça dos Metais, em Parauapebas, sudeste do Pará. O evento é mais que um concurso gastronômico, porque reúne em um só espaço artesanato, música, culinária e ainda promove networking, tornando-se um grande festival cultural.

O festival é promovido pela Associação Búfalos de Ferro (ABF) em parceria com o empresário e produtor cultural Pedro de Oliveira, proprietário da Queijaria Cosa Nostra. Ele atua na região com criação de búfalos e hoje oferta produtos derivados do animal.

O Buffalo’s Gourmet foi criado com o objetivo de divulgar e valorizar a gastronomia local a partir do consumo da carne de búfalo e derivados. Pedro de Oliveira ressalta que o evento potencializa a cultura e o turismo de Parauapebas, além de fomentar a economia gastronômica com a valorização de chefs regionais, artistas e artesãos que mostram seus trabalhos durante o festival gerando emprego e renda. “O evento impulsiona a cadeia turística gastronômica da região e homenageia o búfalo, um dos símbolos do nosso querido estado do Pará que possui o maior rebanho do Brasil”, ressalta Pedro.

Este ano o evento contará com o concurso de gastronomia e com a presença de chefs renomados, cozinha show, Vila Cultural, Vila Gourmet, shows e negócios.

Público pode curtir artesanato, música e culinária em um só lugar (Divulgação/ Ícaro Matos)

Oficina

Quem gosta de cozinhar terá a oportunidade de aprender a elaborar pratos da alta gastronomia com renomados chefs do Pará e de São Paulo durante a realização da Oficina Gourmet de 7 a 9 de fevereiro.

Entre os convidados para ministrar a oficina está o chef André Felipe Mota, indicado ao prêmio “Garfo de Ouro” como Chef Revelação e Destaque Gastronômico do Brasil em 2020 e 2021. Natural de Marabá ele atua no mercado há mais de nove anos, é proprietário do restaurante ‘Em Casa Buffet’ e tornou-se uma referência da gastronomia no Pará com a elaboração de pratos que misturam sabores, aromas e texturas com um toque regional.

Além de André, participam da Oficina Gourmet os chefs de cozinha Arturo Mateus, de Parauapebas e Jorge Sab, de Botucatu, São Paulo.

Atrações

O evento contará com a participação de artistas locais, como Alex Santti e Raízes Parauara, além de atrações da capital como a banda Beatles Forever e o grupo Charme do Choro.

Inscrições

As inscrições para os candidatos participarem do concurso de gastronomia começaram no dia 1º e vão até o dia 30 de janeiro. Todas as informações estão no site Buffalo's Gourmet.