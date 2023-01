Show do RBD: primeira na fila, fã não consegue comprar ingresso por erro no cartão

O anúncio do retorno do grupo RBD após 15 anos de hiato deixou muitos fãs animados com a possibilidade de prestigiar o comeback da banda mexicana. Entretanto nem tudo é um mar de rosas. Uma fã do grupo viu o sonho assistir à apresentação ir "pelo ralo" bem na frente dos seus olhos. Primeira na fila para adquirir o ticket do show, a jovem acabou frustrada por não conseguir finalizar a compra por conta de um erro no cartão de crédito. As informações são do Metrópoles.

Aos prantos, a menina foi entrevistada pela emissora Telediario. Segundo testemunhas, Karla tentou passar o cartão "inúmeras vezes", mas não obteve sucesso.

Apesar disso, a história teve um final feliz graças à solidariedade de um idoso que acompanhava a neta na fila. Foi ele que usou o próprio cartão para comprar os ingressos da jovem frustrada.

"Estava acompanhando a minha neta para comprar o ingresso. A menina estava sofrendo para ver o RBD, tive que ajudá-la", explicou Don Mauro Luna Garza.

Para o canal mexicano, Karla diz que tentou passar o cartão três vezes, mas a senha não funcionou. "Esperei 15 anos para vê-los, estou muito emocionada. Valeu a pena! Valeu a pena não ir ao trabalho", comemorou.