Festival The Town anuncia atrações e data de venda de ingressos; confira

O Festival The Town, idealizado pelo mesmo criador do Rock In Rio, anunciou nesta terça-feira (18) o nome de mais atrações do line-up, a venda de ingressos por dia e a programação completa do festival.

Além das atrações principais como Bruno Mars, Foo Fighters e Post Malone, outros artistas foram confirmados e fecharam o line-up, sendo esses: The Chainsmokers, Ney Matogrosso, Detonautas, Matuê, Barão vermelho convidando Samuel Rosa, Terno Rei recebendo Fernanda Takai e Marina Sena cantando Gal Costa.

A dupla de música eletrônica, The Chainsmokers, está entre as principais apresentações do Palco Skyline, se apresentando no 7 de setembro e tendo Maroon 5 como headliner.

As vendas de ingressos por dia do festival inicia nesta terça-feira (18), às 19h, através do site do evento Ticketmaster. O festival acontece nos dias 2, 3, 7, 8, 9 e 10 de setembro deste ano, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre os valores, o ingresso por dia custa R$ 815 inteira e R$ 407,40 a meia-entrada. O site do evento também disponibiliza a venda de até quatro ingressos por dia por CPF, tendo no máximo uma meia-entrada. No dia 2 de setembro, Post Malone, Demi Lovato, Ney Matogrosso e Matuê dão início ao evento; confira as programações dos palcos principais:

Palcos Skyline e The One

2 de setembro- Post Malone, Demi Lovato, Liam Payne, MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho, Racionais MC's com Orquestra de Heliópolis, Orochi com Azzy, Criolo com Planet Hemp, Tasha & Tracie com Karol Conká.

3 de setembro- Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok, Luísa Sonza, Leon Bridges, Seu Jorge, Ney Matogrosso, Matuê.

7 de setembro- Maroon 5, Ludmilla, Iggy Azalea, Ne-Yo, Chainsmokers, Masego, Maria Rita, Angélique Kidjo.

9 de setembro- Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Garbage, Pitty, Wet Leg, Detonautas, Fernanda Takai com Mahmundi, Barão Vermelho convidando Samuel Rosa e Terno Rei.

10 de setembro- Bruno Mars, H.E.R., Kim Petras, Iza, Jão, Gloria Groove, Pabllo Vittar com Liniker com Jup do Bairro, Marina Sena cantando Gal Costa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)