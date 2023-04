Zezé Di Camargo entregou à família de Marília Mendonça gravação de música inédita

Marília Mendonça conquistou muitos admiradores e lançou muitos sucessos, mas tinha um sonho como fã de música sertaneja: gravar com Zezé Di Camargo. O desejo foi realizado, mas a gravação ainda não foi lançada. No dia 4 deste mês, Zezé esteve com Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, e entregou a música inédita. O lançamento ou não será decisão da família.

A música registrada pelas duas estrelas da música popular é “Você não é mais assim”, que veio a público nas vozes de Zezé Di Camargo & Luciano há 23 anos. De acordo com um colunista, a mãe de Marília Mendonça já autorizou o lançamento, já previsto para maio deste ano. Dona Ruth entende que a divulgação da música seria um presente para os fãs de Marília. Além de sentir também como um dever de lançar a concretização do sonho da filha.

VEJA MAIS

Zezé tomou a decisão de entregar a gravação para Dona Ruth há quase um ano. “Essa música, eu estava preparando para lançar quando aconteceu a tragédia. Eu não achei que seria elegante, justo, da minha parte lançá-la. Era um sonho dela ver a música lançada, foi ela que escolheu a música do meu repertório para gravar. É um presente meu para a família”, o cantor chegou a declarar.

Zezé Di Camargo disse ainda que pretendia reverter a renda que a canção pode atrair para alguma entidade filantrópica. “Tenho certeza que ela iria gostar. Tudo que grava com Marília vira sucesso, ela com certeza tem uma força muito grande ainda. Então, com certeza, se lançar a música será um sucesso, mas não quero usufruir disso na ausência dela, não. Queria fazer isso com ela viva, curtindo com ela. O que a família decidir será feito”, disse ainda o artista.