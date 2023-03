Perfil oficial de Marília Mendonça foi hackeado? Vídeo enigmático surpreende fãs

Eita! Um anúncio enigmático nos perfis oficiais de Marília Mendonça nas redes sociais surpreendeu os fãs da cantora na noite de terça-feira (14). Segundo a publicação, as contas da sertaneja foram invadidas e tomadas por hackers.

“O perfil da rainha foi hackeado, a qualquer momento revelaremos os seus próximos decretos”, diz o texto, que acompanha um vídeo enigmático, que mostra elementos de computadores, satélites, um celular com a foto de Marília sendo invadido e uma máscara do coletivo hacker Anonymous.

Mas, ao que tudo indica, tudo se trata de uma ação de marketing para promover mais um lançamento póstumo da cantora, que faleceu precocemente, em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo.

Após a morte de Marília, sua equipe lançou dois álbuns, “Decretos Reais” e “Decretos Reais 2” - este último, com uma música, “Leão”, há dois meses no top 10 do Spotify. A expectativa é que a terceira parte do projeto seja lançada na próxima sexta-feira (17), segundo adiantou o Gshow. A artista deixou um acervo com pelo menos cem canções inéditas.