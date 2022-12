Marília Mendonça: volume 2 de ‘Decretos Reais’ será lançado nesta sexta-feira (09/12)

Mais um EP póstumo da eterna Marília Mendonça será lançado a partir das 00h dessa sexta-feira (9/12). Essa é o volume 2, do projeto “Decretos Reais”. Todas as músicas foram retiradas da live “Serenata” que aconteceu em maio de 2021. As informações foram repassaras via redes sociais da artista. Veja!

Além das plataformas digitais de reprodução musical, a galeria também vai ficar disponível no Youtube, com liberação prevista para às 9h. Serão seis faixas: