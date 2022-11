Marília Mendonça é a artista mais ouvida no Spotify no Brasil em 2022; confira o ranking completo

A aguardada retrospectiva do Spotify finalmente chegou nesta quarta-feira (30). O serviço de streaming de música mais usado no Brasil traz de volta a experiência que revela os principais artistas, músicas, álbuns e podcasts que compuseram as playlists dos seus 456 milhões de ouvintes em todo o mundo.

No Brasil, o sertanejo dominou o pódio. A artista mais escutada em 2020 no país, Marília Mendonça volta ao primeiro lugar do ranking neste ano. Atrás da cantora goiana, seguem a dupla Henrique & Juliano (#2); Jorge & Mateus (#3), Gusttavo Lima (#4) e Maiara & Maraisa (#5). Marília Mendonça também ocupa a 89ª posição no ranking global dos artistas mais escutados deste ano.

No ranking de músicas, “Mal Feito - Ao Vivo”, de Hugo & Guilherme, se consagrou como a música mais escutada no país neste ano. Em segundo está “Malvadão 3”, de Xamã; seguida por “Vai Lá Em Casa Hoje”, de George Henrique & Rodrigo. Completam a lista: “Molhando o Volante”, por Jorge & Mateus (#4); e “Dançarina”, por Pedro Sampaio (#5).

Na lista de álbuns, “Manifesto Musical”, por Henrique & Juliano, é o destaque da Retrospectiva Spotify 2022. A lista segue com “Festa das Patroas 35%”, por Marília Mendonça, Maiara & Maraisa (#2); “Buteco in Boston (Ao Vivo)”, por Gusttavo Lima (#3); “Próximo Passo”, por Hugo & Guilherme (#4); e “Chama Meu Nome”, por Pedro Sampaio (#5).

Confira os rankings do Spotify no Brasil em 2022

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Marília Mendonça

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Gusttavo Lima

Maiara & Maraisa

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022

Mal Feito - Ao Vivo, por Hugo & Guilherme

Malvadão 3, por Xamã

Vai Lá Em Casa Hoje, por George Henrique & Rodrigo

Molhando o Volante, por Jorge & Mateus

Dançarina, por Pedro Sampaio

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Manifesto Musical, por Henrique & Juliano

Festa das Patroas 35%, por Marília Mendonça, Maiara & Maraisa

Buteco in Boston (Ao Vivo), por Gusttavo Lima

Próximo Passo, por Hugo & Guilherme

Chama Meu Nome, por Pedro Sampaio

Top 5 gêneros musicais mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Sertanejo Pop

Funk carioca

Sertanejo universitário

Sertanejo

Arrocha

Top 5 playlists do Spotify mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022