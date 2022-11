Anitta é a brasileira mais ouvida no mundo no Spotify em 2022; Bad Bunny repete topo do ranking

O rapper porto-riquenho Bad Bunny se tornou o primeiro artista a liderar a lista de artistas com mais reproduções no Spotify por três anos consecutivos. Ele conquistou o primeiro lugar como artista mais escutado em todo o mundo, com mais de 18,3 bilhões de streams este ano. A segunda artista mais escutada - e a artista feminina com mais streams do ano - é Taylor Swift (#2), seguida por Drake (#3), The Weeknd (#4) e BTS (#5).

Na lista divulgada com a Retrospectiva Spotify nesta quarta-feira (30), Anitta aparece como a brasileira mais escutada no exterior em 2022. Ela também está no TOP 20 dos mais escutados por usuários do Spotify no Brasil.

A música mais escutada de 2022 é o sucesso internacional de Harry Styles, "As It Was", com mais de 1,5 bilhão de streams globalmente este ano. Em segundo e terceiro lugares respectivamente, estão "Heat Waves", por Glass Animals (#2) e pelo segundo ano consecutivo, "STAY (with Justin Bieber)" por The Kid LAROI (#3). O quarto e o quinto lugares vêm de Bad Bunny com "Me Porto Bonito" (#4) e "Tití Me Preguntó" (#5) completando a lista.

O artista mais ouvido, Bad Bunny, também lidera a lista de álbuns mais escutados com "Un Verano Sin Ti" (# 1), seguido pelo terceiro álbum de estúdio de Harry Styles, "Harry’s House" (# 2). Em uma repetição dos favoritos globais do ano passado, "SOUR" de Olivia Rodrigo (#3); "=" de Ed Sheeran (#4); e "Planet Her", de Doja Cat (#5) retornam cada um no terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.

Confira os rankings do Spotify no Brasil em 2022

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2022

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no mundo em 2022

As It Was, por Harry Styles

Heat Waves, por Glass Animals

STAY (with Justin Bieber), por The Kid LAROI

Me Porto Bonito, por Bad Bunny

Tití Me Preguntó, por Bad Bunny

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no mundo em 2022