Spotify Wrapped: saiba como fazer a sua retrospectiva de músicas mais tocadas em 2022

A partir desta quarta-feira (30), o streaming de música Spotify disponibilizou para os usuários o Wrapped Spotify 2022, popularmente conhecido como a retrospectiva das músicas mais ouvidas no ano. A função também mostra quais artistas e podcasts foram mais tocados em cada país e conta com algumas novidades, como as "Personalidades Sonoras". Esta função busca definir em qual dos 16 tipos de personalidade musical criados pelo Spotify o ouvinte mais se encaixaria, com base nos gêneros que mais escutou ao longo do último ano.

Os usuários terão acesso à playlist com as músicas mais tocadas ao longo do ano e outras cinco com mixes diferentes dos gêneros mais ouvidos. Com base nos artistas mais ouvidos, o streaming mostrará também os shows de seus artistas favoritos que acontecerão próximos a você.

Como fazer a Retrospectiva do Spotify?

A retrospectiva do Spotify está disponível para usuários do streaming apenas pelo aplicativo para Android e iPhone. Tem duas opções para visualizar o seu ranking: através do banner do Wrapped, que aparecerá logo na abertura, caso seu aplicativo esteja devidamente atualizado e pelo link oficial do recurso https://www.spotify.com/br/wrapped. Com informações do portal Techtudo.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)