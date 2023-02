Mãe de Marília Mendonça diz que a cantora 'vegetava' de tanto trabalhar: 'Focada'

A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Cardoso, participou do podcast Prosa do Sertanejeiro. No programa, Ruth explicou que Marília era "muito focada" em sua carreira, e que só conseguiu parar para cuidar melhor dela e ficar mais próxima do filho, Léo, durante a pandemia de covid-19.

Segundo a mãe da cantora, "Marília vegetava porque ela era muito focada no trabalho. Com a pandemia ela pôde voltar para a família, para o filho, [porque] ela conseguiu ficar dois anos com ele", declarou. Ainda segundo dona Ruth, Léo ainda não compreende a morte da cantora mas sabe que tem uma mãe. "Ele sabe que tem uma mãe. Ele não fala muito disso porque está bagunçado na cabecinha dele. Ele não entende o que é morte, mas sabe que tem uma mamãe", completou.

O irmão da artista, o também cantor João Gustavo não quer continuar na carreira musical. Durante o programa, Ruth desabafou ainda que o filho desistiu de continuar no ramo musical, após anunciar pausa em novembro de 2022. Conforme Cardoso, João foi para o meio artístico por causa de Marília e que ela não estava mais aqui para vê-lo nos palcos".