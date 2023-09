Luísa Sonza surpreende e beija cantora internacional no palco do The Town

Além de fazer um dos shows mais comentados do festival, Luísa Sonza também brilhou nas participações especiais no The Town. No domingo (3), a cantora participou do show de Bebe Rexha e, mais uma vez, levou a plateia à loucura.

Durante a música "I Got You", Bebe chamou a brasileira para performar o hit na versão em português, "Só Dá Tu". No entanto, a surpresa não parou por aí. Ao final da apresentação, em um gesto de carinho, Luísa Sonza deu um selinho em Bebe Rexha.

Assista a performance completa:

Luísa também fez uma participação especial no sábado (2) ao lado de Demi Lovato. Juntas, elas performaram a música Penhasco 2 pela primeira vez e Demi cantou em português ao vivo.

O The Town continua nos dias 7, 8 e 9 de setembro, em São Paulo. Dessa vez, com shows de Maroon 5, Ludmilla e Bruno Mars.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)