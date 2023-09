Antes de show no The Town, Bebe Rexha celebra aniversário em passeio de lancha

Bebe Rexha é uma das atrações mais aguardadas no The Town, evento que acontecerá em São Paulo e que reunirá artistas brasileiros e internacionais. A cantora, que subirá ao palco do festival no próximo domingo, 3, completou 34 anos na última quarta-feira, 30. Antes do mega evento no país, ela aproveitou para comemorar o aniversário em grande estilo. A voz do hit "I'm Good (Blue)", em parceria com David Guetta, postou vídeos bebendo e dançando com amigos em um passeio de lancha.

Essa não é a primeira passagem da artista pelo Brasil. Em 2018, ela abriu a turnê de Katy Perry por aqui e fez um show que chamou atenção no Rock in Rio em 2019. No festival, ela chamou um fã para subir ao palco e levou passistas de samba para o show. A artista foi um dos assuntos mais comentados ao ir em um pagode na Lapa, no Rio, e arriscar um samba no pé.

