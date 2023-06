Bebe Rexha é atingida por celular durante show em Nova York; vídeo

Bebe Rexha foi atingida no rosto por um celular arremessado durante o show da turnê "Best F’n Night of My Life", em Nova York, na noite de domingo (18). Após o aparelho ser jogado por um homem que estava na plateia, a artista precisou deixar o palco para ser atendida pela equipe médica e o suspeito foi detido pela polícia.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que o aparelho é arremessado em direção ao rosto da norte-americana, que se ajoelha no chão e recebe ajuda da produção. Veja:

Em seguida, a artista é levada por pessoas da produção do show e por dois membros da equipe médica para trás do palco para receber cuidados no ferimento.

Após o ocorrido, Rexha tranquilizou os fãs nas redes sociais ao publicar imagens e dizer que está bem. No registro, a cantora mostra duas fotos: uma mostrando o ferimento e outra com uma faixa cobrindo o supercílio.

Em comunicado, a polícia de Nova York confirmou que o autor de 27 anos, identificado como Nicolas Malvagna e natural de Nova Jersey, foi preso sob a acusação de agressão por jogar o telefone intencionalmente.

Cantora virá ao Brasil

Bebe Rexha é uma das atrações confirmadas para a primeira edição do festival The Town, que ocorrerá no Brasil nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro deste ano. A cantora será a principal atração do dia 3, no palco Skyline, o principal do evento.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)