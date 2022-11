Thiago Costa recorda um ano do acidente que sofreu: 'Faz um ano que renasci'

O cantor paraense Thiago Costa lembrou os seguidores das que redes sociais que, nesta sexta-feira, 11 de novembro, completpu um ano do acidente de jetsky em que quase perdeu a vida. Na ocasião, ele foi atropelado por uma outra embarcação em que estavam familiares dele, na Baía do Guajará. A situação marcou o início de um longo tratamento para não perder a perna, que envolveu várias cirurgias.

[instagram-Ck1gY_jOOCj]

O artista fez uma postagem nas redes sociais com duas fotos, sendo uma dele com a perna engessada, numa cama de hospital, e a outra atual, dele de volta aos palcos, cantando em um show.

VEJA MAIS

Thiago Costa escreveu a seguinte legenda: "Hoje dia 11 de novembro faz 1 ano do acidente que sofri, faz um ano que renasci, que Deus me deu a oportunidade de ficar com a minha familia e poder continuar minha história. Quero sempre oferecer o meu melhor a todos vocês que me amam que torcem por mim, gostam meu trabalho e sempre me cercam de boas energias".

Ele continuou: "Hoje passou um turbilhão de coisas na minha cabeça, muita gratidão no coração por todos que oraram e me ajudaram quando eu mais precisei, e quase 100% recuperado, como foi difícil e sofrido, mas eu venci e posso continuar minha vida, Deus é perfeito ele nunca abandona os seus!".