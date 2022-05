Thiago Costa retornar ao Hospital Metropolitano para fazer agradecimentos

Thiago Costa voltou aos palcos há menos de uma semana, mas aproveitou para fazer um agradecimento especial aos profissionais de saúde que estiveram com ele nessa jornada. O cantor voltou ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, para realizar um show particular.

“Voltando ao Hospital Metropolitano, só que dessa vez para agradecer a todos os profissionais da saúde e fazer uma homenagem cantando pra eles”, disse o artista em postagem no Instagram.

O show ocorreu nesta terça-feira, 17. Uma parte da apresentação foi postada por Thiago Costa nas redes sociais.

O cantor passou longo período no hospital ao longo de cinco meses. Ele sofreu um acidente no dia 11 de novembro de 2021, e imediatamente foi levado ao Hospital Metropolitano, onde iniciou uma luta pela vida. Entre algumas cirurgias, Thiago realizou o seu tratamento no local.

