Após atirar celular contra Bebe Rexha, fã da cantora é preso, diz site

Bebe Rexha sofreu agressão de um fã, a cantora teve seu rosto atingido por um celular jogado contra a artista durante o show em Nova York no último domingo, 18. O suposto agressor foi preso, segundo publicou o site "Page Six". Ele se chama Nicolas Malvagna, tem 27 anos e é de Manalapan, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Sob custódia, o agressor disse para a polícia que “estava tentando ver que se eu pudesse bater com o telefone nela no final do show seria engraçado”.Veja o vídeo:

Malvagna enfrenta ainda duas acusações de agressão, uma de tentativa de agressão e duas de assédio, e terá que comparecer ao tribunal em julho. Ao ser atingida no rosto pelo aparelho, Bebe Rexha parou de cantar, se ajoelhou e interrompeu o show. A equipe da cantora entrou no palco para socorrê-la. Ela recebeu assistência médica no local e foi transportada para um hospital, onde teria levado vários pontos.

A cantora também fez questão de tranquilizar seus fãs através de um post no seu Instagram, avisando que estava bem.

