Larissa Manoela: gravação de filme termina com agressão; vídeo

Imagens de uma confusão no set de gravação do filme "Traição entre Amigas", protagonizado por Larissa Manoela, circulam na internet. O vídeo mostra uma criança/adolescente vendedor de bombons se aproximando da atriz, sendo afastado e derrubado pelo segurança do local. A situação ocorreu na última segunda-feira, 22, e a assessoria se pronunciou.



Nas imagens Larissa e a atriz Gabrielle Joie aparecem caminhando, logo em seguida a criança tenta se aproximar e é retirada, com a insistência de chegar perto, é empurrado com força e cai no chão derrubando sua mercadoria.

Em nota, a assessoria da LC Barreto, produtora do filme, disse que: "As atrizes que aparecem no vídeo divulgado são Larissa Manoela e Gabrielle Joie e não Giulia Be, como está sendo noticiado. A produção solicitou e obteve todas as autorizações municipais necessárias para isolar parte do passeio público para a instalação do set de filmagens no período das 9 às 12 horas do último dia 22 de junho. Todos os trabalhos foram acompanhados presencialmente por uma equipe da Polícia Militar e outra da Guarda Municipal para garantir a segurança pública de todos", destaca no começo.

"Uma equipe de seguranças privados, especialmente contratada pela produção do filme, é responsável pela segurança pessoal das atrizes. Desde o início das gravações na manhã de segunda-feira, um grupo de jovens, com comportamento agressivo, acompanhou os trabalhos e insistentemente provocava os profissionais do set com palavras, gritos, gestos e sinais ofensivos e ameaçadores", finaliza a nota.

