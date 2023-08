Luísa Sonza anuncia parceria musical com Demi Lovato em 'Penhasco 2'

Luísa Sonza levou os fãs à loucura na tarde desta terça-feira (29) ao anunciar seu novo feat, com nada mais, nada menos, do que Demi Lovato. A cantora publicou uma postagem no Twitter confirmando os boatos de que "Penhasco 2", sairá em parceria com a artista americana e será lançado nesta noite, a partir das 21h.

No post, Luísa ainda divulgou um "spoiler" do clipe, no qual aparece ao lado de uma fogueira. Assista:

“BLOCO C FAIXA 17: Penhasco2 feat. Demi Lovato. Escândalo Íntimo, dia 29/08, às 21h em todas as plataformas. Faça o pre-save!”, escreveu a loira.