Luísa Sonza assume romance com influenciador famoso no TikTok e investidor de bitcoin; veja quem é

Luísa Sonza é a 'emocionada' da web. Ela fez uma postagem nas redes sociais, e no meio das fotos, seu affair Chico Veiga, aparece.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Luísa Sonza faz topless em Los Angeles, nos Estados Unidos]]

Nas imagens postadas nesta quinta-feira (13), a cantora assume o envolvimento, após algumas especulações na web. No mesmo dia, ela comentou em uma foto postada pelo influenciador, no perfil dele no Instagram: "Única e exclusivamente meu".

"'Alouu'! Você disse que era no segredo", disse Chico, em resposta a Luísa. "Eu gosto de surpreender", rebateu a cantora.

Porém, os dois j estavam trocando comentários na rede. Chico se tornou um sucesso no TikTok, quando Luísa comentou em um dos vídeos: "Gente, quem é ele?" .

Mas quem é o novo affair de Luísa Sonza?

Agora, Chico Veiga, tem mais de 140 mil seguidores no Instagram Ele é conhecido como Chico Moedas, ao investir todo o dinheiro do pai em bitcoin, e de acordo com ele, deu tudo certo. Por conta disso, seu nome no perfil do Instagram é @ochicoin, para fazer referência as moedas.

Ele chegou a estudar administração e cinema, mas não concluiu nenhum dos cursos. Sua fama na web veio ao aparecer como colaborador nos vídeos de Casimiro, de quem é amigo, onde ele participa de vários vídeos, mas principalmente nos "reacts" de casas luxuosas.

No seu perfil no Instagram, é possível encontrar várias fotos ao lado de famosos.