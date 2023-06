Viralizou! Luísa Sonza posta fotos sensuais de topless na beira da piscina

A cantora Luísa Sonza postou, nesta sexta-feira (23), uma série de fotos sensuais, de topless, na beira da piscina. Os cliques foram registrados em Los Angeles, nos Estados Unidos (EUA). Em poucas hora, a cantora registrou mais de 500 mil interações, entre curtidas e comentários.

Nas fotos, além do topless, Sonza ainda botou o bumbum de fora, com direito cuidados com proteção solar. A intenção da postagem, segundo Luiza, é engajar o perfil e divulgar a nova produção em parceria com o pagodeiro Ferrugem.

Enquanto tomava sol Luiza postou nos stories: "Única e exclusivamente para engajar", escreveu na foto, colocando o novo som "Saudade", pra tocar na imagem. "Miga eu acabei de sair daí e não tirei a blusa de frio. 😢 sério q tá esse calorzinho tudo!??", postou uma seguidora. "E foi por esse penhasco que o @whinderssonnunes pulou e pularia de novo", disse outro internauta.

VEJA MAIS