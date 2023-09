Rapper Veigh desmaia durante show no ‘The Town’ e assusta fãs; vídeo

Tiago Veigh, um dos principais artistas do trap atualmente, deu um grande susto no público durante o show no palco Factory, do Festival The Town. Durante a apresentação da música ‘Engana Dizendo que Ama’, o cantor passou a demonstrar mal estar e, eventualmente, desmaiou.

Ainda no palco, o artista é amparado por três membros da equipe, que o carregam para os bastidores. Com uma imagem de ambulância no telão, Veigh aparece em uma maca e é ‘ressuscitado’ por médicos. O episódio era apenas uma simulação para a música ‘Jeito Bandido’.

Na web, a cena dividiu opiniões dos internautas. Para alguns, o momento já era esperado considerando a personalidade do cantor, enquanto para outros, o susto foi desnecessário. “Fora da realidade, brincando com coisa séria”, disse um seguidor. “O desmaio fake do Veigh para começar ‘Jeito Bandido’ kkkkk. O moleque é um gênio”, completou outro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)