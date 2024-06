Polêmica: Katy Perry contrata produtor acusado de abuso sexual por Kesha

O novo álbum de Katy Perry conta com um nome já conhecido pelos fãs da cantora: Dr. Luke. O produtor participou do sucesso da artista no início da carreira, com os hits do álbum “Teenage Dream”, como “I Kissed a Girl”, “Last Friday Night” e “California Gurls”. Entretanto, ele também é conhecido pelas polêmicas envolvendo Kesha, também cantora e compositora.

Dr. Luke foi acusado por Kesha de abuso físico, sexual e psicológico. Em 2014, a artista abriu um processo contra o produtor, com quem manteve contrato desde 2005. Kesha, em Los Angeles (Califórnia, Estados Unidos), alegou que Dr. Luke a forçou a “tomar drogas e álcool, a fim de aproveitar sexualmente dela enquanto ela estava embrigada”.

Em comunicado na época, Mark Geragos, advogado da cantora, informou que “o processo é um esforço sincero de Kesha para recuperar o controle de sua carreia musical e sua liberdade pessoa, depois de ser vítima de manipulação mental, abuso emocional e abuso sexual por dez anos”. Kesha exigiu indenização e anulação dos contratos com Dr. Luke. Em julho de 2023, a artista e o produtor entraram em acordo judicial sem divulgação de detalhes.

No X (Twitter), Kesha publicou uma risada após o anúncio de Katy Perry e internautas apontaram ser uma indireta. “Lol”, escreveu a artista. Em inglês, a expressão quer dizer “laugh out loud”, traduzida ao português como “rindo alto” ou “rindo muito”. Katy não se manifestou a respeito.

Entre os comentários, admiradores de Kesha deixaram mensagens de carinho à cantora. “Eu continuo acreditando em você e espero que esteja bem”, escreveu uma fã. “Eu sei o que ela quis dizer”, afirmou um usuário. “Nós estamos com você”, disse outro.

Em meio à polêmica de abusos e ao processo, Dr. Luke negou as acusações e disse que Kesha o difamou. “Nunca a droguei, ou a agredi, nunca faria isso com ninguém. Pelo bem da minha família, lutei vigorosamente para limpar meu nome por quase dez anos. É hora de deixar esse assunto difícil para trás e seguir em frente com minha vida. Desejo felicidades a Kesha”, falou o produtor ano passado, quando o acordo judicial foi firmado.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)