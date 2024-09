Katy Perry faz participação no programa de Ana Maria Braga nesta sexta-feira (20)

Após fazer uma aparição no reality musical 'Estrela da Casa', na última quarta-feira (18), Katy Perry retorna à Globo em um episódio especial do 'Mais Você', programa matinal apresentado por Ana Maria Braga, que será exibido na sexta-feira (20).

Segundo o Folha de São Paulo, a gravação ocorreu ainda na quarta-feira, nos Estúdios Globo, e foi mediada pela repórter Luiza Zveiter. No programa, a cantora norte-americana experimentou pratos e sobremesas tipicamente brasileiros, feitos com as famosas receitas de Ana Maria Braga.

Durante sua participação, Katy também comentou sobre a alegria de retornar ao país para uma apresentação no Rock in Rio. A última vez que a cantora fez um show no país foi em 2018, com a turnê que promovia o álbum “Witness”.

Katy será atração principal no Palco Mundo do Rock in Rio na sexta-feira (20). O show será transmitido ao vivo pela Globo em TV aberta, pelo Globoplay via streaming, e pelo canal Multishow na TV paga.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)